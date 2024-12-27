Лукашенко размечтался: сколько «Орешников» ожидает от Путина на первом этапе

Беларусь получит от РФ десять ракетных комплексов "Орешник". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор рассказал, что такое количество будет получено на первом этапе. А потом Кремль отправит Лукашенко еще несколько таких систем.

"Пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", — сказал Лукашенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — на очередном саммите Путина, проходившем в эти дни в Санкт-Петербурге, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко взялся рубить дрова возле дома, в котором он остановился. При этом "отец" к работе надел шапку для бани. Ответные кадры Лукашенко за работой появились в пропагандистском паблике "Пул первого".

Между тем, в Сети активно высмеивают странный образ Лукашенко и предполагают, что организация саммита была настолько плохой, что ему самому пришлось взять топор в руки. Вместо того чтобы ездить на лыжах, как планировал Лукашенко. Другие смеются, что так он зарабатывает на "Орешник".

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как недавно Пашинян подверг критике поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. А Белоруссия чуть не отозвала посла Еревану. Лукашенко взялся раздавать комплименты Пашиняну на очередной встрече во время саммита ЕАЭС, чтобы как-то наладить диалог. Видео, где Лукашенко раздает комплименты премьеру Армении, публикуют российские пропагандисты.

"Вы не только сбрили бороду, но и приболели немного. Мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне по крайней мере, члена нашего Союза", — Лукашенко сделал комплимент обновленному имиджу Пашиняна.



