logo

BTC/USD

27565.88

ETH/USD

1751.48

LTC/USD

91.05

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко разразился новыми угрозами: о чем это говорит – стоит ли их воспринимать серьезно
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко разразился новыми угрозами: о чем это говорит – стоит ли их воспринимать серьезно

Лукашенко снова показал, что умеет ретранслировать кремлевские меседжи

сегодня, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разбушевался: пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом"если Великобритания, как и обещала, передаст в рамках военной помощи Украине снаряды с обедненным ураномО чем говорят подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Лукашенко разразился новыми угрозами: о чем это говорит – стоит ли их воспринимать серьезно

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко теперь – просто один из каналов распространения российской пропаганды

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поясняет:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Лукашенко не является самостоятельным игроком. Это следует понять раз и навсегда. Он теперь – просто один из каналов распространения российской пропаганды. Не более".

По словам эксперта, Лукашенко сейчас – это уровень Соловьева, Скабеевой иже с ними. Но просто в исполнении главы колхоза. И обращать внимание на его выпады не стоит. Потому что ртом Лукашенко, по сути, говорит Кремль.

Лукашенковский режим был повержен в 2022-м, никакого белорусского диктатора уже нет

По мнению политического аналитика Павла Нусса, всё, что делает сейчас Лукашенко, направлено исключительно на внутреннюю аудиторию – на белорусов.

"Он прекрасно понимает, что суверенитет Беларуси сдан в 2022-м, что никакой он не президент, что никакого политического веса ни он, ни его заявления более не имеют. Единственная цель, которую преследуют подобные лукашенковские заявления, это ретранслировать кремлевские меседжи", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что Республика Беларусь (РБ) как государство прекратила существование в 2022-м, когда стала плацдармом для российской агрессии против Украины.

"Лукашенковский режим был повержен в 2022-м. Никакого белорусского диктатора уже нет. В РБ установлена российская диктатура, а с момента подписания так называемого Союзного соглашения там действует фактически российская конституция. Но есть белорусский народ, часть которого не одурманена пропагандой. Вот за этих людей нам стоит бороться, прилагая необходимые усилия в своей информационной политике", – отмечает Павел Нусс.

Читайте также на портале "Комментарии" — с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе – что хотел показать Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!