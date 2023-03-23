Лукашенко разразился новыми угрозами: о чем это говорит – стоит ли их воспринимать серьезно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разбушевался: пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом", если Великобритания, как и обещала, передаст в рамках военной помощи Украине снаряды с обедненным ураном. О чем говорят подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко теперь – просто один из каналов распространения российской пропаганды

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поясняет:

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"Лукашенко не является самостоятельным игроком. Это следует понять раз и навсегда. Он теперь – просто один из каналов распространения российской пропаганды. Не более".

По словам эксперта, Лукашенко сейчас – это уровень Соловьева, Скабеевой иже с ними. Но просто в исполнении главы колхоза. И обращать внимание на его выпады не стоит. Потому что ртом Лукашенко, по сути, говорит Кремль.

Лукашенковский режим был повержен в 2022-м, никакого белорусского диктатора уже нет

По мнению политического аналитика Павла Нусса, всё, что делает сейчас Лукашенко, направлено исключительно на внутреннюю аудиторию – на белорусов.

"Он прекрасно понимает, что суверенитет Беларуси сдан в 2022-м, что никакой он не президент, что никакого политического веса ни он, ни его заявления более не имеют. Единственная цель, которую преследуют подобные лукашенковские заявления, это ретранслировать кремлевские меседжи", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что Республика Беларусь (РБ) как государство прекратила существование в 2022-м, когда стала плацдармом для российской агрессии против Украины.

"Лукашенковский режим был повержен в 2022-м. Никакого белорусского диктатора уже нет. В РБ установлена российская диктатура, а с момента подписания так называемого Союзного соглашения там действует фактически российская конституция. Но есть белорусский народ, часть которого не одурманена пропагандой. Вот за этих людей нам стоит бороться, прилагая необходимые усилия в своей информационной политике", – отмечает Павел Нусс.

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