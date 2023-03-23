Лукашенко разразился новыми угрозами: о чем это говорит – стоит ли их воспринимать серьезно

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разбушевался: пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом", если Великобритания, как и обещала, передаст в рамках военной помощи Украине снаряды с обедненным ураном. О чем говорят подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поясняет:
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По словам эксперта, Лукашенко сейчас – это уровень Соловьева, Скабеевой иже с ними. Но просто в исполнении главы колхоза. И обращать внимание на его выпады не стоит. Потому что ртом Лукашенко, по сути, говорит Кремль.
По мнению политического аналитика Павла Нусса, всё, что делает сейчас Лукашенко, направлено исключительно на внутреннюю аудиторию – на белорусов.
Он подчеркивает, что Республика Беларусь (РБ) как государство прекратила существование в 2022-м, когда стала плацдармом для российской агрессии против Украины.
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