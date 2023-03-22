Лукашенко пригрозил новым "страшным ответом" Украине и всей планете

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом" в случае, если Лондон передаст в рамках своей военной помощи Киеву снаряды с обедненным ураном. В комментарии для местного телевидения белорусский диктатор заявил, что тогда Кремль поставит Беларуси свои снаряды, но уже с "настоящим" ураном.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

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"А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшно и самое опасное. Поэтому от безумства нужно немножко отходить в сторону", — высказался Лукашенко.

Он отметил, что он в коллаборации с Путиным даст "страшный ответ" всему миру, если по российским войскам "прилетит" урановыми снарядами на фронте.

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите, что ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России есть не только объединенный уран, вы это прекрасно знаете", — сказал Лукашенко.

Свою тираду он завершил призывом снизить тренд "эскалации" и не упустил возможности польстить Путину, упомянув, что лидер РФ двигается по мирному пути завершения "конфликта". В этом контексте он вспомнил о переговорах российского диктатора с Си Цзиньпинем.

Напомним, что 24 февраля в годовщину войны РФ против Украины МИД Китая представил свой вариант урегулирования "украинского кризиса" или так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. Отметим, что, помимо общих тезисов, конкретных путей достижения желаемого "мира" в Украине Китай не предложил.



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