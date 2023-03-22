Лукашенко пригрозил новым "страшным ответом" Украине и всей планете

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом" в случае, если Лондон передаст в рамках своей военной помощи Киеву снаряды с обедненным ураном. В комментарии для местного телевидения белорусский диктатор заявил, что тогда Кремль поставит Беларуси свои снаряды, но уже с "настоящим" ураном.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
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Он отметил, что он в коллаборации с Путиным даст "страшный ответ" всему миру, если по российским войскам "прилетит" урановыми снарядами на фронте.
Свою тираду он завершил призывом снизить тренд "эскалации" и не упустил возможности польстить Путину, упомянув, что лидер РФ двигается по мирному пути завершения "конфликта". В этом контексте он вспомнил о переговорах российского диктатора с Си Цзиньпинем.
Напомним, что 24 февраля в годовщину войны РФ против Украины МИД Китая представил свой вариант урегулирования "украинского кризиса" или так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. Отметим, что, помимо общих тезисов, конкретных путей достижения желаемого "мира" в Украине Китай не предложил.
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