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Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко сделал громкое заявление насчет президентской власти в Беларуси (ВИДЕО)
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Лукашенко сделал громкое заявление насчет президентской власти в Беларуси (ВИДЕО)

Самопровозглашенный президент Беларуси сообщил о подготовке декрета на случай, если покушение на него кому-то удастся

сегодня, 15:11
Автор:

Вечканова Елена

Не только белорусов, но и многих украинцев взволновали недавние заявления команды Лукашенко о подготовке некого важнейшего решения для Беларуси. Предполагалось, что это может касаться слияния республики с Российской Федерации. Что же в действительности скрывалось в этих сообщениях, информирует белорусский правительственный Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко сделал громкое заявление насчет президентской власти в Беларуси (ВИДЕО)

Лукашенко предпринял меры после вероятного покушения. Фото: РИА Новости

О происходящем лично рассказал самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко. Импровизированная пресс-конференция состоялась на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Сюда Лукашенко вместе с приближенными отправился 24 апреля — накануне годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС.

По словам Лукашенко, анонсированное "важное решение" касается внутренней политики Беларуси. Как объяснил политик, им был подготовлен специальный декрет о высшей власти, который задействуют в экстренном случае.

Лукашенко подчеркивает, что такой документ необходим в свете якобы недавней попытки покушения на его жизнь. Чиновник говорит, что в случае смерти президента в Беларуси сразу будет введено чрезвычайное положение (вероятно, даже военное).

Далее все президентские полномочия перейдут не к премьер-министру, как привычно для многих стран, а к Совету безопасности. Александр Лукашенко уже назвал этот орган неким "коллективным президентом".

По мнению самопровозглашенного президента, члены Совета смогут принимать самые необходимые решения путем тайного голосования. Все якобы для того, дабы свести на нет возможность давления или принятия решений одним человеком.

Во время своего выступления Лукашенко добавил, что пытается "предусмотреть все".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как украинские эксперты относятся к информации о вероятной попытке убийства Александра Лукашенко.

Также на портале вы можете узнать о том, какие презенты от непризнанного президента Беларуси привез в Украину "слуга народа" Евгений Шевченко.


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Источник: https://t.me/pul_1/2704
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