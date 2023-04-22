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Лукашенко сделал новое заявление о войне и упомянул "фашистов"

Лукашенко считает, что Беларусь хотят втянуть в российско-украинскую войну

сегодня, 19:21
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Автор:

Лиля Воробьева

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что его страну хотят втянуть в войну и заявил о "фашистах".

Лукашенко сделал новое заявление о войне и упомянул "фашистов"

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Фашисты, нацисты и прочая мерзость... Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицают наш общий вклад в большую победу и оправдывают свои преступные действия и того времени, и сегодняшние", — заявил Лукашенко.


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Более того, он убежден, что Беларусь не вмешается в войну, несмотря на попытки.

"Я убежден: тогда у них не получилось, и на этот раз у них тоже ничего не получится", — сказал он своим марионеточным чиновникам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко пообещал помощь главарю "ДНР". Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с предводителем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным. В ходе встречи Лукашенко отметил, что "они не чужды" друг другу люди и он хочет помочь Донецку. По словам Лукашенко, он также хотел "услышать из первых уст ситуацию в Донецкой народной республике", а также "как там на фронте у нас дела".

Следует отметить, что лидер Беларуси выступает одним из главных союзников Путина на постсоветском пространстве. Беларусь является не только членом СНГ и военно-политического блока ОДКБ, но вместе с Россией образует так называемое Союзное государство. Одним из последних решений Путина, о котором было сказано публично, было перебазирование к Беларуси тактического ядерного оружия.

  Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко снова оправдал войну России против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев. Он снова заявил о "очень серьезных угрозах". При этом приспешник Путина заявил, что его спецслужбы не могут за всем догнать из-за технического развития.



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