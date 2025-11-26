logo

Лукашенко сделал Путину предложение об Украине: что предлагает
НОВОСТИ

Лукашенко сделал Путину предложение об Украине: что предлагает

Встреча Лукашенко и Путина прошла в государственной резиденции "Ала-Арча"

26 ноября 2025, 17:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Главы режимов Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в столице Кыргызстана, городе Бишкек. Они сразу же начали разговор по теме Украины.

Лукашенко сделал Путину предложение об Украине: что предлагает

Встреча Лукашенко и Путина (фото из открытых источников)

Лукашенко предложил снова организовать переговоры по Украине в Минске: "Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы".

Путин в ответ упомянул о роли Лукашенко в переговорах.

"Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта", — заявил руководитель Кремля.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что якобы ведет переговоры с "западниками", и они высказывают ему претензии.

"О Украине нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я спрашиваю их: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", — сказал Путину белорусский руководитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Кремле поддерживают дипломатические усилия Вашингтона, направленные на окончание войны против Украины. Однако российский дипломат указал, что Москва не собирается идти на какие-либо уступки в новом мирном плане.

Сергей Рябков прокомментировал обновленный мирный план, измененный после переговоров Украины и США в Женеве. По его словам, Москва приветствует поиск дипломатических путей, но не планирует отступать от своих целей.



