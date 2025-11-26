Лукашенко зробив Путіну пропозицію про Україну: що пропонує

Глави режимів Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели зустріч у столиці Киргизстану, місті Бішкек. Вони одразу ж розпочали розмову з теми України.

Зустріч Лукашенка та Путіна (фото з відкритих джерел)

Лукашенко запропонував знову організувати переговори щодо України в Мінську: "Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові".

Путін у відповідь згадав про роль Лукашенка в переговорах.

"Я знаю, що ви завжди в курсі. Вас завжди це теж турбує. І ви теж один із тих людей, який прагне до того, щоб цей конфлікт був закінчений. Ми пам’ятаємо про ваш внесок у врегулювання цього конфлікту", — заявив керівник Кремля.

Крім того, Лукашенко розповів, що нібито веде переговори із "західниками", і вони висловлюють йому претензії.

"Щодо України, нас часто дорікають. Ви знаєте, ми ведемо діалоги й з західниками, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я запитую їх: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди (народи Білорусі та Росії)? У нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники", — сказав Путіну білоруський керівник.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що у Кремлі підтримують дипломатичні зусилля Вашингтона, спрямовані на закінчення війни проти України. Однак, російський дипломат вказав, що Москва не збирається йти на будь-які поступки у новому мирному плані.

Сергій Рябков прокоментував оновлений мирний план, який був змінений після переговорів України та США у Женеві. За його словами, Москва вітає пошук дипломатичних шляхів, однак не планує відступати від своїх цілей.

