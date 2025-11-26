Росія відреагувала на новий мирний план: чи готова Москва до поступок

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що у Кремлі підтримують дипломатичні зусилля Вашингтона, спрямовані на закінчення війни проти України. Однак, російський дипломат вказав, що Москва не збирається йти на будь-які поступки у новому мирному плані.

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Сергій Рябков прокоментував оновлений мирний план, який був змінений після переговорів України та США у Женеві. За його словами, Москва вітає пошук дипломатичних шляхів, однак не планує відсупати від своїх цілей.

"Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті "СВО", не може бути й мови", — сказав Рябков.

Крім того, заступник міністра зауважив, що Москва не готова публічно обговорювати різні версії мирного плану щодо війни проти України.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва отримала проєкт мирного плану, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа. У Кремлі назвали документ "гарною основою" для переговорів.

Однак оновлений документ, який був скорочений після консультацій із Україною, зустрів жорстку критику Москви. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росію не влаштовує "виморювання духу та літери Анкориджа", що означає відкидання нової версії мирного плану.

Раніше портал "Коментарі" повідмоялв про три пункти мирного плану, де Україна та США не досягли згоди.

Також "Коментарі" писали, що спецпредставник президента США Стів Віткофф радив Кремлю, як правильно улестити Трампа у питаннях просування їх мирного плану.