Лукашенко снова нагнетает: какой внезапный приказ дал армии
НОВОСТИ

Лукашенко снова нагнетает: какой внезапный приказ дал армии

Александр Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил Беларуси

16 января 2026, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести масштабную инспекцию Вооруженных сил РБ. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович, которого цитирует государственное информационное агентство БелТА.

Лукашенко снова нагнетает: какой внезапный приказ дал армии

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Секретарь Совета безопасности РБ отрапортовал, что начата масштабная проверка Вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер.

По его словам, инспекция проводится с учетом опыта "специальной военной операции" и ее реализации в вооруженных силах (так российская и белорусская пропаганда называют войну России против Украины, в которой белорусские власти помогают Москве).

Во время учений будут проверять безопасность воинских частей и противодействие современным средствам ведения войны, в частности беспилотным летательным аппаратам.

Вольфович добавил, что Александр Лукашенко согласовал план учений и "лично примет участие в инспекции".

Текущей инспекции предшествовали совместные штабные учения белорусских вооруженных сил, которые проводились с 13 по 16 января под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РБ Павла Муравейко.

Предыдущая крупномасштабная внезапная проверка Вооруженных сил прошла в октябре прошлого года,

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны России сообщило о якобы заступлении на боевое дежурство комплекса "Орешник" в Беларуси. Вместе с этим ведомство обнародовало видео с бронеавтомобилем "Патруль" и тягачом МЗКТ-7930 с кузовом. Однако достоверный вид самой пусковой установки "Орешника" все еще остается неизвестным, отмечают журналисты издания "Важные истории".

По их данным, комплекс разместили на территории бывшей авиабазы "Кричев-6" на востоке Белоруссии. Здесь уже оборудован так называемый "железнодорожный перевалочный пункт военного назначения", по которому могут доставляться ракеты, мобильные пусковые установки и другие компоненты. В конце взлетно-посадочной полосы появилась бетонная площадка, засыпанная землей, что, по мнению аналитиков, может служить скрытой точкой для запуска ракет.




