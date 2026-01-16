logo_ukra

Лукашенко знову нагнітає: який раптовий наказ дав армії
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко знову нагнітає: який раптовий наказ дав армії

Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил Білорусі

16 січня 2026, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести масштабну інспекцію Збройних Сил РБ. Про це повідомив секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович, якого цитує державне інформаційне агентство БелТА.

Лукашенко знову нагнітає: який раптовий наказ дав армії

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Секретар Ради безпеки РБ відрапортував, що розпочато масштабну перевірку Збройних сил. Вона матиме комплексний характер і складатиметься з кількох етапів. Заходи перевірки мають раптовий характер.

За його словами, інспекція проводиться з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції" та її реалізації у збройних силах (так російська та білоруська пропаганда називають війну Росії проти України, в якій білоруська влада допомагає Москві).

Під час навчань перевірятимуть безпеку військових частин та протидію сучасним засобам ведення війни, зокрема безпілотним літальним апаратам.

Вольфович додав, що Олександр Лукашенко погодив план навчань та "особисто візьме участь в інспекції".

Поточній інспекції передували спільні штабні навчання білоруських збройних сил, які проводилися з 13 до 16 січня під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил РБ Павла Муравейка.

Попередня великомасштабна раптова перевірка Збройних сил відбулася у жовтні минулого року,

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міноборони Росії повідомило про нібито заступ на бойове чергування комплексу "Горішник" у Білорусі. Разом із цим відомство оприлюднило відео з бронеавтомобілем "Патруль" та тягачом МЗКТ-7930 із кузовом. Проте достовірний вид самої пускової установки "Горішника" все ще залишається невідомим, зазначають журналісти видання "Важливі історії".

За їхніми даними, комплекс розмістили на території колишньої авіабази "Кричів-6" на сході Білорусії. Тут уже обладнано так званий "залізничний перевалковий пункт військового призначення", яким можуть доставлятися ракети, мобільні пускові установки та інші компоненти. Наприкінці злітно-посадкової смуги з'явився бетонний майданчик, засипаний землею, що, на думку аналітиків, може бути прихованою точкою для запуску ракет.




