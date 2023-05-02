Лукашенко снова привиделось "обострения ситуации" на границе – срочно собрал силовиков

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы. Белорусскому диктатору доложили, что якобы ожидают "значительное обострения ситуации". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет белорусское госиздание БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Уже в традиционной для себе манере Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Беларуси якобы "остается сложной" и что якобы вблизи границ "наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации".

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"Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию", – отметил диктатор.

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил, по данным разведки, якобы "прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси". При этом на чем основываются такие прогнозы так и не понятно.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



