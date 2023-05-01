В РФ растет количество несчастных случаев: о чем это говорит – кто за этим стоит

В Брянской области страны-агрессора – РФ – не без помощи взрывного устройства сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. Кроме того, в России продолжают периодически гореть различные объекты, появляются листовки проукраинского содержания, активизировались неизвестные беспилотники. Следует ли говорить о существовании движения сопротивления путинскому режиму внутри страны-агрессора? Каковы шансы, что пороховая бочку, в которую Кремль превратил РФ, вскоре рванет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В РФ сошел с рельсов поезд. Фото: из открытых источников

Как бы ни хотелось верить в сознательную "партизанщину" россиян, она не может быть организована изнутри по частной инициативе

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:

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"Пожары, листовки, БПЛА, схождение с рельс поездов в РФ – всё это больше похоже на работу украинских спецслужб. Украина готовится к контрнаступлению и деморализация противника, нанесение ему материального ущерба, создание тревожного психологического фона у населения – неотъемлемая составляющая предстоящих событий. Как бы ни хотелось верить в сознательную "партизанщину" россиян, она не может быть организована изнутри по частной инициативе".

Оппозиции в России сегодня нет, акцентирует политолог. Все, кто так или иначе сопротивлялся режиму – убиты, выехали из страны либо закрыты в колониях строгого режима на внушительные сроки. Верхушка либеральной российской оппозиции лишена способности к организации сопротивления. Низовые члены запуганы либо стали иммигрантами. И вообще, продолжает Анна Малкина, либеральная оппозиция – это преимущественно интеллигенция, зачастую к силовым методам борьбы неспособная.

"Достаточно вспомнить беззубые протесты на Болотной площади. Поэтому есть большая разница: принести цветы к памятнику Леси Украинке после трагедии в Умани – и заложить взрывчатку под рельсы на железной дороге в Брянской области, – поясняет эксперт. – Конечно, нельзя отбрасывать вероятности формирования за это время радикальной оппозиции, однако в этом случае наиболее вероятным эффективным сценарием ее существования является коллаборация с украинской разведкой. Странных событий по всей территории РФ в последнее время, действительно, стало больше, что говорит об активизации диверсионной работы. Она очень нужна Украине. Но к "социальному взрыву" в России это, к сожалению, не приведет".

Наши спецслужбы показывают, что способны решать сверхсложные задачи в тылу врага

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких напоминает, что, выступая в Верховной Раде после назначения на должность председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, вспомнив о картине с казаком Мамаем, сидящим на горе из черепов врагов, отметил, что не может обещать оккупантам ничего кроме смерти и заверил, что "бавовны" в РФ станет всё больше.

"А Малюк не похож на человека, который разбрасывается словами и пустыми обещаниями, – подчеркивает эксперт. – Склонен полагать, что аналогичную позицию разделяют руководители и работники всех других силовых структур, которые освобождают нашу землю от русских захватчиков. Поэтому увеличение "несчастных случаев", вызванных "нарушением техники безопасности", "правил дорожного движения" и даже "индивидуальной гигиены", с соответствующими последствиями для оккупантов и коллаборантов, я думаю, свидетельствуют о росте способности наших сил обороны решать сверхсложные задачи в тылу врага".

Не исключено, что для достижения поставленных целей нашими спецслужбами могут либо создаваться соответствующие структуры на территории страны-агрессора, либо использоваться уже существующие там организации, размышляет Валентин Гладких.

"Впрочем, говорить о возникновении в России или Беларуси каких-либо организованных и массовых движений сопротивления путинскому и лукашенковскому режимам соответственно, пока преждевременно. Однако нарастание массового недовольства неизбежно приведет к активизации протестных движений", – прогнозирует эксперт.

А оккупантам, по его мнению, стоит прислушаться к совету президента Украины Владимира Зеленского: "Прекратите курить, где попало. Курите там, куда еще не попало".

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