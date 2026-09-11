Лукашенко снова ввязывается в войну: что обнаружила ГУР на территории Беларуси

Российские войска пока не располагают полноценным аналогом терминалов Starlink компании SpaceX, однако используют другие способы передачи данных вблизи Украины. В частности, российские силы могут применять mesh-сеть с ретрансляторами, часть которых размещена на территории Беларуси вдоль украинской границы. Об этом в интервью The Times рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская разведка зафиксировала шесть российских ретрансляторов на белорусской территории. Они могут использоваться для передачи видеосигнала и обеспечения устойчивой связи российских подразделений.

Иващенко отметил, что после временного прекращения развертывания подобных систем отдельные ретрансляторы вновь начали работать. В связи с этим Киев рассматривает возможность нанесения ударов по соответствующей инфраструктуре на территории Беларуси.

"У нас достаточно возможностей, чтобы справиться с этой проблемой", — заявил глава ГУР.

При этом непосредственной угрозы наземного наступления Беларуси или российских сил с ее территории в ближайшей перспективе украинская разведка не видит. По данным Иващенко, Беларусь формирует новую воздушно-десантную бригаду примерно в 40 километрах от украинской границы, однако это пока не свидетельствует о подготовке немедленного наземного наступления.

Отдельную обеспокоенность Киева вызывают планы Москвы по развитию спутниковой группировки. Россия стремится улучшить связь и разведывательные возможности непосредственно в зоне боевых действий.

Иващенко заявил, что украинские подразделения уже атакуют отдельные объекты российской космической инфраструктуры. Однако, по его словам, одной из ключевых задач остается перекрытие доступа России к западным технологиям.

В ГУР утверждают, что критически важные компоненты для российских систем поступают из развитых стран, включая государства Европы, США, Японию и Тайвань. Киев рассчитывает совместно с разведслужбами партнеров нарушить эти цепочки поставок и добиться введения дополнительных санкций против производителей и поставщиков компонентов.

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