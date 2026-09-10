Литва так и не решилась на радикальный шаг в отношении РФ и Беларуси: какой сигнал ждет Вильнюс

Литва пока не собирается вводить запрет на пассажирские рейсы в Россию и Беларусь. Премьер-министр Миндаугас Синкевичюс заявил, что на данный момент для такого решения нет достаточных оснований, а подобные шаги не должны приниматься исключительно под влиянием политической конъюнктуры.

Граница Литвы. Фото: из открытых источников

Как сообщает Delfi, глава правительства также отметил, что не слышал от руководства Латвии или Эстонии предложений полностью прекратить пассажирское сообщение с двумя странами. По его словам, подобные ограничения требуют более серьезного обоснования.

При этом Вильнюс теоретически готов пойти на более жесткие меры. Синкевичюс заявил, что Литва способна ограничить или даже закрыть границу с Россией и Беларусью, если соответствующие рекомендации поступят от структур, отвечающих за безопасность. Однако сейчас таких рекомендаций, по его словам, нет.

Вопрос особенно чувствителен на фоне сохраняющегося напряжения между странами Балтии и Москвой, а также политики Вильнюса в отношении Беларуси. Любое решение о закрытии границы или транспортного сообщения способно иметь не только политические, но и экономические последствия.

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас также призвал не действовать поспешно. По его мнению, необдуманные ограничения способны создать проблемы прежде всего самой республике.

Таким образом, несмотря на жесткую риторику в отношении России и Беларуси, Вильнюс пока сохраняет действующие пассажирские маршруты. Окончательным аргументом для их пересмотра, судя по заявлениям литовских властей, должны стать не политические заявления, а оценка реальных угроз со стороны органов безопасности.

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