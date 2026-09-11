Лукашенко знову вплутується у війну: що виявила ГУР на території Білорусі

Російські війська поки не мають повноцінного аналога терміналів Starlink компанії SpaceX, проте використовують інші способи передачі даних поблизу України. Зокрема, російські сили можуть застосовувати mesh-мережу з ретрансляторами, частина яких розміщена на території Білорусі вздовж українського кордону. Про це в інтерв'ю The Times розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

З його слів, українська розвідка зафіксувала шість російських ретрансляторів на білоруській території. Вони можуть використовуватись для передачі відеосигналу та забезпечення сталого зв'язку російських підрозділів.

Іващенко зазначив, що після тимчасового припинення розгортання таких систем окремі ретранслятори знову почали працювати. У зв'язку з цим Київ розглядає можливість завдання ударів по відповідній інфраструктурі на території Білорусі.

"У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цією проблемою", — заявив глава ГУР.

При цьому безпосередньої загрози наземного наступу Білорусі чи російських сил із її території у найближчій перспективі українська розвідка не бачить. За даними Іващенка, Білорусь формує нову повітряно-десантну бригаду приблизно за 40 кілометрів від українського кордону, проте це поки не свідчить про підготовку негайного наземного наступу.

Окреме занепокоєння Києва викликають плани Москви щодо розвитку супутникового угруповання. Росія прагне покращити зв'язок та розвідувальні можливості безпосередньо у зоні бойових дій.

Іващенко заявив, що українські підрозділи атакують окремі об'єкти російської космічної інфраструктури. Однак, за його словами, одним із ключових завдань залишається перекриття доступу Росії до західних технологій.

У ГУР стверджують, що критично важливі компоненти для російських систем надходять із розвинених країн, включаючи держави Європи, США, Японію та Тайвань. Київ розраховує спільно з розвідслужбами партнерів порушити ці ланцюжки поставок та домогтися запровадження додаткових санкцій проти виробників та постачальників компонентів.

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