Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что президента Украины Владимира Зеленского могут "устранить" украинские агенты.

Александр Лукашенко

В частности, Лукашенко утверждает, что Зеленскому якобы не стоит полагаться на помощь властей США или Великобритании. Кроме этого, он предположил, что, если Зеленский примет возможное предложение переехать на Запад, то станет для своего народа предателем.

"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все", — сказал Лукашенко.

По его словам, "надо не исключать такую возможность".

Кроме того, Лукашенко заявил, что "полномасштабный конфликт" в Украине развязали националистически настроенные украинские политики. При этом он добавил, что этот "конфликт" между Киевом и Москвой является для него глубоко личным. Лукашенко даже назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских "оголтелых политиков-националистов".

"Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с Порошенко, Зеленским и так далее", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что с приходом нынешнего президента Украины к власти у Киева была возможность избежать "конфликта".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина делает Путину очень больно в Курской области, поскольку наглядно показывает, что тот не способен защитить свои территории и своих людей.

В то же время, как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, в текущей ситуации о переговорах Москвы и Киева не может быть и речи. По его словам, об этом очень четко сказал Путин, который отметил, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может.



