Лукашенко свирепствует: в чем причина

Белорусские партизаны, борясь с режимом Лукашенко, во время диверсии повредили на военном аэродроме "Мачулищи" самолет ДРЛО. Он поврежден в двух местах. Партизаны, которые причастны к диверсии, уже покинули республику. Об этом рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сегодня, в Телеэфире, пишут "Комментарии".



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"По той информации, которой мы располагаем, это произошло в рамках реализации плана "Победа". Это подтвердили и сами белорусские партизаны, это инициатива бывших силовиков, которые объединены с целью борьбы против режима Лукашенко", — сообщил Латушко.

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По его словам, партизаны, которые участвовали в реализации этого действия, они уже находятся в безопасности за пределами Беларуси, а Лукашенко из-за инцидента сейчас бушует.

"Лукашенко срочно созвал вчера всех силовиков, он был в ярости. Конечно, требовал найти виновных. Был оцеплен аэродром, была оцеплена местность в непосредственной близости к военному аэродрому. Был проход ОМОНа по всем квартирам. То есть они пытались найти тех лиц, которые могли быть причастны к этому инциденту", — добавил Латушко.

Он также отметил, что это был сигнал Путину, что Лукашенко не контролирует территории своего государства. В то же время в республике усиливаются репрессии. Латушко рассказал, что белорусы жестко относятся к режиму.

А руководитель белорусской оппозиционной организации ByPol Александр Азаров рассказал детали вероятного подрыва российского радиолокационного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах (Беларусь). Его взорвали партизаны группой дронов. Их количество Азаров не назвал.

"Могу подтвердить, что это была атака дронами. Пусть спецслужбы сами поработают и попытаются определить, сколько их было", — рассказал Азаров.

Он добавил, что самой сложной была подготовка эвакуации людей, которые в этом участвовали. Было всего несколько участников, поэтому белорусским спецслужбам ничего не удалось узнать. Этих партизан уже вывезли из страны.

По словам Азарова, самолет в Мачулищах был флагманским в российской армии. Он проводил разведку украинской территории. Вместе с ним в воздух поднимались самолеты с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". А-50 был фактически наводчиком этих ракет.

Белорусская "Радио Свобода" тем временем показала спутниковый снимок этого А-50 до атаки. Рядом с ним можно видеть российские истребители МиГ-31К — носители "Кинжалов".

Как писали "Комментарии" ранее, авиаинцидент произошел утром и ночью 26 февраля — раздался ряд взрывов.