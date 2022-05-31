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Лукашенко тоже решился на «спецоперацию» в Украине: диктатор раскрыл детали

Александр Лукашенко похвастался, что его спецы без единого выстрела провели "спецоперацию" в Украине

сегодня, 16:05 comments1005
Автор:

Кравцев Сергей
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Оказывается, КГБ РБ "без единого выстрела" провела "спецоперацию в Украине по освобождению белорусских граждан". Об этом заявил самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. А, чтобы его слова о "спецоперации" были подкреплены хоть какими-то фактами, он решил на камеры раздать награды работникам спецслужб за ее проведение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает госинформагентство БелТА.

Лукашенко тоже решился на «спецоперацию» в Украине: диктатор раскрыл детали

Александр Лукашенко. Фото: ПУЛ ПЕРВОГО

Лукашенко завуалированно сказал, что его соотечественники оказались фактически заложниками ситуации в Украине, как и заложниками некоторых плохих людей в Украине.

По словам Александра Лукашенко, после того, как Россия начала свою "спецоперацию" в Украине, то несколько десятков белорусов оказались заложниками ситуации. Этих людей нужно было вытаскивать из Украины и возвращать обратно на Родину. Этим-то делом и занялись белорусские спецслужбы. Они получили задание разработать план и провести "спецоперацию". В итоге, задание было выполнено на отлично. Причем сама "спецоперация", уверяет Лукашенко, прошла без единого выстрела.

Лукашенко доволен, что в Украине так и не поняли, как Минску удалось такую "спецоперацию" провести и реализовать. В итоге КГБ РБ показали, что значит быть профессионалами своего дела, когда без лишней никому ненужной шумихи и стрельбы вернули десятки людей обратно в Беларусь.

По словам Александра Лукашенко, он очень благодарен белорусским военным за их поступок.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/proveli-operatsiju-bez-shuma-bez-vystrelov-lukashenko-raskryl-podrobnosti-osvobozhdenija-belorusov-v-505073-2022/
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