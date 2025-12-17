logo

Беларусь Лукашенко указал на ключ к окончанию войны: последнее слово не за Путиным
Лукашенко указал на ключ к окончанию войны: последнее слово не за Путиным

Самопровозглашенный лидер Беларуси уверен, что судьба мирных переговоров зависит от настойчивости Вашингтона, а Европе советует «не шуметь»

17 декабря 2025, 06:54
Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны России против Украины во многом зависит от позиции Дональда Трампа и Соединенных Штатов Америки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По словам Александра Лукашенко, решающим фактором станет личная настойчивость Трампа. Он подчеркнул, что экс-президент США является человеком с характером, хотя и склонным к импульсивным решениям. 

При этом, по мнению белорусского диктатора, важно, чтобы Трамп не отказался от своей линии и не "махнул рукой" на мирное урегулирование. В таком случае, считает Лукашенко, результат будет достигнут, а европейским странам "нечего шуметь" вокруг этого процесса.

Отвечая на вопрос о том, как Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину прийти к миру, Лукашенко отметил, что складывающаяся международная обстановка сама подталкивает стороны к переговорам. Он также предупредил, что возможная эскалация не пойдет на пользу России, поскольку в конфликт будут втянуты еще больше людей.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что любая война рано или поздно заканчивается миром, и подчеркнул: чем раньше это произойдет, тем меньше человеческих жертв будет. В то же время он заявил, что Зеленский, по его мнению, осознает риски затягивания конфликта, вплоть до угрозы существованию украинского государства.

Говоря о гарантиях безопасности, Лукашенко отметил, что Россия заинтересована в таких договоренностях, которые исключили бы повторение войны в будущем. Он добавил, что Трамп якобы готов выступить гарантом подобных соглашений и призвал ускорить переговорный процесс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз принял решение расширить действующий режим санкций против Беларуси, включив в него меры за гибридные недружественные действия Минска в отношении стран ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского Союза.




Источник: https://www.newsmaxtv.com/vid/d5445270-dad6-11f0-80d3-d1a6cb5bfd87
