Лукашенко указал на ключ к окончанию войны: последнее слово не за Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны России против Украины во многом зависит от позиции Дональда Трампа и Соединенных Штатов Америки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По словам Александра Лукашенко, решающим фактором станет личная настойчивость Трампа. Он подчеркнул, что экс-президент США является человеком с характером, хотя и склонным к импульсивным решениям.

При этом, по мнению белорусского диктатора, важно, чтобы Трамп не отказался от своей линии и не "махнул рукой" на мирное урегулирование. В таком случае, считает Лукашенко, результат будет достигнут, а европейским странам "нечего шуметь" вокруг этого процесса.

Отвечая на вопрос о том, как Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину прийти к миру, Лукашенко отметил, что складывающаяся международная обстановка сама подталкивает стороны к переговорам. Он также предупредил, что возможная эскалация не пойдет на пользу России, поскольку в конфликт будут втянуты еще больше людей.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что любая война рано или поздно заканчивается миром, и подчеркнул: чем раньше это произойдет, тем меньше человеческих жертв будет. В то же время он заявил, что Зеленский, по его мнению, осознает риски затягивания конфликта, вплоть до угрозы существованию украинского государства.

Говоря о гарантиях безопасности, Лукашенко отметил, что Россия заинтересована в таких договоренностях, которые исключили бы повторение войны в будущем. Он добавил, что Трамп якобы готов выступить гарантом подобных соглашений и призвал ускорить переговорный процесс.

