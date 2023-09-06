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Лукашенко усложняет жизнь белорусам за границей: что придумал диктатор

Белорусский диктатор запретил выдавать паспорта гражданам Беларуси, проживающим за границей.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси восстанавливать паспорта за пределами страны. Проживающие за рубежом белорусы должны приехать в страну для восстановления или получения паспорта Беларуси.

Лукашенко усложняет жизнь белорусам за границей: что придумал диктатор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Новый указ Лукашенко сменяет нотариальные действия дипломатических учреждений Беларуси. Таким образом, из перечня был изъят пункт, позволявший выдачу новых паспортов или их продление. Согласно данным Парламентской ассамблеи Совета Европы из Беларуси сбежали 200-500 тыс. граждан после выборов 2020 года. Тогда оппозиция указывала на подлог выборов и незаконное получение власти Лукашенко.


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На новые изменения отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Мы работаем с принимающими странами над разрешением ситуации и готовим паспорт Новой Беларуси. Пока государство отказывается от своей обязанности заботиться о своих гражданах, мы этого не сделаем!", — написала Тихановская.

В Минске заявляют, что процедура будет способствовать оптимизации работы дипломатических учреждений Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше впервые зафиксировали белорусского военного, который зашел на территорию страны и начал резать ограждение, которое отделяет две страны. Польские пограничники фиксировали ранее подобные нарушения, однако они были совершены людьми в штатском.

Также "Комментарии" писали о Польше и странах Балтии, которые пригрозили Беларуси. Представители государств заявили, что в случае "критического инцидента" граничащие с Беларусью страны готовы сразу закрыть границы и не пускать белорусов.



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