Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад по-прежнему строит свои планы относительно провокаций в Беларуси, и якобы поэтому на полигонах в Украине проходят подготовку "боевики и экстремисты", хотя сама Украина, мол, предлагает "пакт о ненападении". Как передает издание "Комментарии", заявление Лукашенко цитирует белорусское госинформагентство БелТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор в своём стиле заявил, что белорусский народ должен его благодарить за то, что он не допустил повторения украинского сценария в Беларуси.

Также Лукашенко подчеркнул, что не допустит повторения 2020 года, когда тысячи людей вышли с протестами в Беларуси.

Происходящее сегодня в Украине Лукашенко связал с протестами в самой Белоруссии, которые состоялись в 2020 году. Если бы тогда, намекнул Лукашенко, его режим не устоял, то история, которая сегодня происходит в соседней Украине, повторилось бы в Беларуси.

"Это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году — мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", – отметил самопровозглашенный президент.

По словам Александра Лукашенко, на территории Украины якобы Запад подготавливает экстремистов, но сама Украина проявляет инициативу и просит Беларусь подтвердить, что никогда не будет вторжения на Украину, факт о ненападении предлагает заключить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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