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Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении"

Самопровозглашенный президент выдал пространственную тираду о борьбе с экстремистами, которых сравнил с тараканами, и намекнул, что белорусы "должны его благодарить за то, что в Беларуси лучше, чем в Украине"

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад по-прежнему строит свои планы относительно провокаций в Беларуси, и якобы поэтому на полигонах в Украине проходят подготовку "боевики и экстремисты", хотя сама Украина, мол, предлагает "пакт о ненападении". Как передает издание "Комментарии", заявление Лукашенко цитирует белорусское госинформагентство БелТА.

Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении"

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор в своём стиле заявил, что белорусский народ должен его благодарить за то, что он не допустил повторения украинского сценария в Беларуси. 

Также Лукашенко подчеркнул, что не допустит повторения 2020 года, когда тысячи людей вышли с протестами в Беларуси. 

Происходящее сегодня в Украине Лукашенко связал с протестами в самой Белоруссии, которые состоялись в 2020 году. Если бы тогда, намекнул Лукашенко, его режим не устоял, то история, которая сегодня происходит в соседней Украине, повторилось бы в Беларуси.

"Это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году — мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", – отметил самопровозглашенный президент.

По словам Александра Лукашенко, на территории Украины якобы Запад подготавливает экстремистов, но сама Украина проявляет инициативу и просит Беларусь подтвердить, что никогда не будет вторжения на Украину, факт о ненападении предлагает заключить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nam-nado-splotitsja-sejchas-chtoby-zdes-ne-letali-rakety-i-na-belarus-ne-brosali-bomby-546136-2023/?fbclid=IwAR2nmYciZWy-bLIeQuH60OhkeNy2CbyGx-1MUIo84b1dZDFUmk2Ed0iV-YE
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