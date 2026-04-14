Лукашенко уже требует мобилизации: что происходит в Беларуси

В Беларуси заговорили о мобилизации. Лидер страны Александр Лукашенко требует от всех мобилизоваться, чтобы пережить это сложное время.

Об этом глава государства заявил на совещании по комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области, пишет издание "Белта".

"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. К тому же непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выбросят сильные мира сего", — сказал лидер Беларуси.

По его словам, ежегодно для нужд Вооруженных Сил закупается более 200 новых образцов вооружений, военной и специальной техники, пишет издание "Белта". Министр пояснил, что наращиваемый боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.

Глава министерства сообщил, что был создан новый род специальных войск — беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента. Подчеркнул, что фактором стратегического сдерживания, в разы повышающим боевой потенциал Вооруженных Сил, является размещение на нашей территории тактического ядерного оружия, а также заступ на боевое дежурство ракетного комплекса "Орешник".



