Лукашенко уже требует мобилизации: что происходит в Беларуси

Кречмаровская Наталия
В Беларуси заговорили о мобилизации. Лидер страны Александр Лукашенко требует от всех мобилизоваться, чтобы пережить это сложное время.
Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Об этом глава государства заявил на совещании по комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области, пишет издание "Белта".
в Беларуси неоднократно напоминали, что получили важное оружие от России. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что есть на вооружении страны и чем готовы ударить.
По его словам, ежегодно для нужд Вооруженных Сил закупается более 200 новых образцов вооружений, военной и специальной техники, пишет издание "Белта". Министр пояснил, что наращиваемый боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.
Глава министерства сообщил, что был создан новый род специальных войск — беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента. Подчеркнул, что фактором стратегического сдерживания, в разы повышающим боевой потенциал Вооруженных Сил, является размещение на нашей территории тактического ядерного оружия, а также заступ на боевое дежурство ракетного комплекса "Орешник".