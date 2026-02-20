У Лукашенка хизуються воєнною потужністю: якою зброєю готові вдарити

Рубрики
В Білорусі неодноразово нагадували, що отримали важливу зброю від Росії. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що є на озброєнні країни та чим готові вдарити.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
За його словами, щороку для потреб Збройних Сил закуповується більше 200 нових зразків озброєнь, військової та спеціальної техніки, пише видання “Белта”. Міністр пояснив, що нарощується бойовий компонент, здатний у найкоротші терміни виконати поставлене завдання.
Очільник міністерства повідомив, що було створено новий рід спеціальних військ — безпілотна авіація, йде інтенсивний розвиток його розвідувального та ударного компонента.
