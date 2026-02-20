У Лукашенка хизуються воєнною потужністю: якою зброєю готові вдарити

В Білорусі неодноразово нагадували, що отримали важливу зброю від Росії. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що є на озброєнні країни та чим готові вдарити.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За його словами, щороку для потреб Збройних Сил закуповується більше 200 нових зразків озброєнь, військової та спеціальної техніки, пише видання “Белта”. Міністр пояснив, що нарощується бойовий компонент, здатний у найкоротші терміни виконати поставлене завдання.

Очільник міністерства повідомив, що було створено новий рід спеціальних військ — безпілотна авіація, йде інтенсивний розвиток його розвідувального та ударного компонента.

“Фактором стратегічного стримування, який у рази підвищує бойовий потенціал Збройних Сил, є розміщення на нашій території тактичної ядерної зброї, а також заступ на бойове чергування ракетного комплексу "Орєшнік". Ми готові всією своєю потужністю завдати неприйнятної шкоди будь-якому агресорові, який проти нас воюватиме", — наголосив голова оборонного відомства.

