Головна Новини Світ Беларусь У Лукашенка хизуються воєнною потужністю: якою зброєю готові вдарити
commentss НОВИНИ Всі новини

У Лукашенка хизуються воєнною потужністю: якою зброєю готові вдарити

Що у Лукашенка заявили про готовність до збройної агресії

20 лютого 2026, 20:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Білорусі неодноразово нагадували, що отримали важливу зброю від Росії. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що є на озброєнні країни та чим готові вдарити. 

У Лукашенка хизуються воєнною потужністю: якою зброєю готові вдарити

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За його словами, щороку для потреб Збройних Сил закуповується більше 200 нових зразків озброєнь, військової та спеціальної техніки, пише видання “Белта”. Міністр пояснив, що нарощується бойовий компонент, здатний у найкоротші терміни виконати поставлене завдання.

Очільник міністерства повідомив, що було створено новий рід спеціальних військ — безпілотна авіація, йде інтенсивний розвиток його розвідувального та ударного компонента. 

“Фактором стратегічного стримування, який у рази підвищує бойовий потенціал Збройних Сил, є розміщення на нашій території тактичної ядерної зброї, а також заступ на бойове чергування ракетного комплексу "Орєшнік". Ми готові всією своєю потужністю завдати неприйнятної шкоди будь-якому агресорові, який проти нас воюватиме", — наголосив голова оборонного відомства.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, лідеру Білорусі Олександру Лукашенку прямо на нараду принесли снюс, коли він пожартував про бажання трохи напитися.   

На відео Лукашенко запитує про вживання та ефект від снюсу і водночас розпікає підлеглих: “І що під язик кладеш? І отримуєш частку нікотину? Тобто голова паморочиться?.. Іноді хочеться напитися, щоб голова паморочилась і від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята в нього дохнуть. — Давайте відкрию (пропонує один із посадовців, — ред.) — Ні, ні, не треба, я ж не буду закладати поки що чогось… Щоб заспокоїтись? Головне, щоб ти вже не почав заспокоюватись”.



Джерело: https://belta.by/society/view/bespilotniki-novaja-tehnika-i-oreshnik-kak-belarus-ukrepljaet-oboronosposobnost-rasskazal-hrenin-765616-2026/
