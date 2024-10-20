Лукашенко в страхе, что потеряет половину Беларуси: выдвинул свои условия

Диктатор Александр Лукашенко требует допустить Беларусь к мирным переговорам для окончания войны между Украиной и Россией. Белорусский лидер предполагает, что в противном случае могут быть приняты решения, которые приведут к потере части территории Беларуси.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Как сообщают белорусские СМИ, Александр Лукашенко заявил о необходимости включить в возможные мирные переговоры между Украиной и Россией Беларусь. По его словам, там могут решаться "наши вопросы".

"На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас. Они там не оттяпают Гомель к Полесью, не в этом дело, но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко отмечает, что свои замечания передал российскому диктатору Владимиру Путину, а также якобы об этом говорит с украинцами, однако не уточнил с кем именно.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что враги Белоруссии создали схемы, как не допустить его к переговорам между Украиной и Белоруссией.

"Они сейчас целые схемы рисуют, они все делают, говорят, что Лукашенко там не должно быть. Они все это делают с подачи наших беглецов этих и других, сидящих за границей. Почему? Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь", — сказал белорусский диктатор и добавил, что будет и дальше отстаивать свои интересы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о готовности помочь Украине.

Также "Комментарии" писали о прогнозе МВФ об окончании войны в Украине.