Лукашенко в страхе, что потеряет половину Беларуси: выдвинул свои условия

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Slava Kot
Диктатор Александр Лукашенко требует допустить Беларусь к мирным переговорам для окончания войны между Украиной и Россией. Белорусский лидер предполагает, что в противном случае могут быть приняты решения, которые приведут к потере части территории Беларуси.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Как сообщают белорусские СМИ, Александр Лукашенко заявил о необходимости включить в возможные мирные переговоры между Украиной и Россией Беларусь. По его словам, там могут решаться "наши вопросы".
Лукашенко отмечает, что свои замечания передал российскому диктатору Владимиру Путину, а также якобы об этом говорит с украинцами, однако не уточнил с кем именно.
Кроме того, Лукашенко утверждает, что враги Белоруссии создали схемы, как не допустить его к переговорам между Украиной и Белоруссией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о готовности помочь Украине.
Также "Комментарии" писали о прогнозе МВФ об окончании войны в Украине.
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