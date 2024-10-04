Лукашенко вдруг заявил, что хочет мирно жить с Украиной: боится повторения 1941-го

Беларусь будет делать все возможное для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор отметил, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара, как это случилось с Советским Союзом в начале "Великой Отечественной войны". Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены белорусские военнослужащие. Лукашенко отмечает, что он якобы вынужден отвечать на действия украинской стороны.

"Не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа", — завил диктатор.

По его словам, якобы украинская армия подходит ближе к границам Беларуси и он, как верховный главнокомандующий вынужден отдавать приказ подходить ближе к границе белорусским войскам.

"Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м. Я знаю, что происходило тогда, поэтому не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Они там напрягаются (войсками и прочее) — мы в ответ. Они что-то там — мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали какое-то противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это", — заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор также рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей, но политика для Украины важнее.

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