Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали

Кравцев Сергей
Министерство обороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Решение принято по поручению главнокомандующего – Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны страны.
Белорусские войска. Фото: из открытых источников
Сообщается, что целью является "проверка способности войск действовать в высшей степени боевой готовности".
Контроль за проверкой осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились в периоды обострения военной активности на территории соседней России или во время совместных маневров с российскими войсками, что вызвало беспокойство в Украине и странах НАТО.
