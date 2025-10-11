logo

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали

Подразделения приводят в высшую степень боевой готовности и выдвигают в определенные районы

11 октября 2025, 11:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство обороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Решение принято по поручению главнокомандующего – Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны страны. 

Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что целью является "проверка способности войск действовать в высшей степени боевой готовности".

"Проводится комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, их выдвижения в определенные районы и выполнения задач согласно распоряжению", — говорится в сообщении ведомства.

Контроль за проверкой осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились в периоды обострения военной активности на территории соседней России или во время совместных маневров с российскими войсками, что вызвало беспокойство в Украине и странах НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, ранее назвавшего его и российского диктатора Владимира Путина "двумя дедами". Об этом пишет белорусское госиздание БелТА .

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об это на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложные переговоры по спискам проводит Рустем Умеров с Владимиром Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос", — заявил Владимир Зеленский.



Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/deficit-benzina-v-rf-belarus-v-chetyre-raza-uvelichila-eksport-topliva-v-stranu-agressora-13155303.html
