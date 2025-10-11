Лукашенко внезапно поднял армию по тревоге: детали

Министерство обороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Решение принято по поручению главнокомандующего – Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны страны.

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что целью является "проверка способности войск действовать в высшей степени боевой готовности".

"Проводится комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, их выдвижения в определенные районы и выполнения задач согласно распоряжению", — говорится в сообщении ведомства.

Контроль за проверкой осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились в периоды обострения военной активности на территории соседней России или во время совместных маневров с российскими войсками, что вызвало беспокойство в Украине и странах НАТО.

