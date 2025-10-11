Лукашенко раптово підняв армію тривожно: деталі

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабної перевірки бойової готовності Збройних Сил країни. Рішення ухвалено за дорученням головнокомандувача – Олександра Лукашенка, йдеться у заяві Міноборони країни.

Білоруські війська. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що метою є "перевірка здатності військ діяти найвищою мірою бойової готовності".

"Проводиться комплекс заходів щодо приведення підрозділів у вищий ступінь бойової готовності, їх висування у певні райони та виконання завдань згідно з розпорядженням", — йдеться у повідомленні відомства.

Контроль за перевіркою здійснює Секретаріат Ради безпеки Білорусі. Раніше подібні навчання проводилися в періоди загострення військової активності на території сусідньої Росії або під час спільних маневрів з російськими військами, що викликало занепокоєння в Україні та країнах НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на висловлювання Володимира Зеленського, який раніше назвав його та російського диктатора Володимира Путіна "двома дідами". Про це пише білоруське держвидання БелТА.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими в Білорусі, змушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони. Як повідомляє портал "Коментарі", про це на зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

"Складні переговори щодо списків проводить Рустем Умеров з Володимиром Мединський. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит", — заявив Володимир Зеленський.