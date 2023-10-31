Лукашенко внезапно потребовал от России компенсации: что возмутило диктатора

Беларусь выставила требование к России выплатить компенсации из-за ввода Белорусской АЭС (БелАЭС) в эксплуатацию в более поздний срок, чем планировалось. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Радио Свобода".

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко возмутился тем, что графики ввода АЭС в эксплуатацию сместились из-за российской стороны.

"Конечно, по договору мы задали перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", — отметил белорусский диктатор.

Лукашенко также добавил, что Россия предложила в качестве компенсации продажи ядерного топлива "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

Белорусская АЭС находится в Гродненской области. В ноябре 2020 года Александр Лукашенко официально открыл станцию по окончании строительства первого энергоблока.

В ноябре 2022 года СМИ сообщали, что за первые два года работы БелАЭС простаивала более половины времени. Всего она выработала чуть более половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

За строительство станции, которая преподносилась как способ уйти от энергетической зависимости, Беларусь должна России выплаты по кредиту в 10 миллиардов долларов. РФ также является поставщиком топлива для станции.

Второй энергоблок был включен в сеть в июле этого года, но до сих пор не введен в промышленную эксплуатацию.

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