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У Лукашенко снова провоцируют – проверяют готовность войска: как отреагировали в ВСУ

В случае роста угрозы на северной границе Генштаб будет добавлять дополнительные силы и средства

сегодня, 13:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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В конце сентября Беларусь провела масштабные военные учения. И вот снова в соседней стране стартовал очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.  

У Лукашенко снова провоцируют – проверяют готовность войска: как отреагировали в ВСУ

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Командующий уточнил, что украинским защитникам хорошо известны те направления, где враг может совершить провокации. Поэтому там будет усилена бдительность наших пограничных нарядов. 


"Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по состоянию на сейчас достаточно для выполнения этих задач", — заявил Сергей Наев в видеообращении.

При этом подчеркнул, что в случае роста угрозы со стороны Беларуси Генштаб будет прилагать дополнительные силы и средства. 

"Эти правила военной науки всегда работают". — подчеркнул Наев.

Отметим, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что примерно через год Беларусь будет иметь "все в полном объеме" для ведения современной войны. Главный акцент будет сделан на ударных беспилотниках, связи и разведке. При этом Лукашенко не уточнил, для какой современной войны и с кем он собрался вооружать Беларусь.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Лукашенко готовят пиар-акцию с похищенными украинскими детьми: в МИД отреагировали. 

Также издание "Комментарии" сообщало – белорусский диктатор Лукашенко прямо намекнул на то, что война в Украине может получить продолжение, но на территории других стран. К этому белорусской армии нужно готовиться уже сейчас.




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