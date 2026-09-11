Лукашенко внезапно заявил, что его армия уже готова к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует первым начинать военные действия против соседних государств. По его словам, белорусские власти понимают последствия возможного конфликта и не заинтересованы в подобном сценарии.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко объяснил позицию прагматичными соображениями. Он заявил, что Беларусь якобы не сможет победить в конфликте с "монстрами", расположенными вокруг страны, поэтому начинать войну не имеет смысла.

При этом заявления о мирных намерениях сопровождались жестким предупреждением. Диктатор подчеркнул, что белорусское руководство обязано обеспечить безопасность населения и защитить территорию страны, даже если для этого придется идти на серьезные жертвы.

Отдельное внимание во время общения с военными Лукашенко уделил готовности системы управления войсками. Он прямо спросил министра обороны Виктора Хренина, что произойдет в случае войны.

Ответ министра оказался однозначным: "Мы готовы развернуться". По словам Хренина, существующая система управления позволяет координировать не только вооруженные силы, но и государственные органы и гражданский сектор.

Министр также заявил, что белорусская система связи способна обеспечивать устойчивость, надежность и скрытность управления. По его оценке, нынешний уровень соответствующей инфраструктуры еще несколько лет назад казался недостижимым.

Таким образом, риторика Минска одновременно содержит заверения об отсутствии планов нападения и демонстрацию военной готовности. Лукашенко пытается представить Беларусь как государство, которое не стремится к войне, но при этом готово быстро перейти на военные рельсы в случае возникновения угрозы.

Подобное сочетание заявлений оставляет открытым главный вопрос: насколько далеко Минск готов пойти в случае масштабной эскалации в регионе и какую роль белорусская армия может сыграть в потенциальном конфликте.

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