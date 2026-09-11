Лукашенко раптово заявив, що його армія вже готова до війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує першим розпочинати військові дії проти сусідніх держав. За його словами, білоруська влада розуміє наслідки можливого конфлікту і не зацікавлена в подібному сценарії.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко пояснив позицію прагматичними міркуваннями. Він заявив, що Білорусь нібито не зможе перемогти у конфлікті з "монстрами", розташованими навколо країни, тому розпочинати війну немає сенсу.

При цьому, заяви про мирні наміри супроводжувалися жорстким попередженням. Диктатор наголосив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити територію країни, навіть якщо для цього доведеться йти на серйозні жертви.

Окрему увагу під час спілкування із військовими Лукашенко приділив готовності системи управління військами. Він прямо запитав міністра оборони Віктора Хреніна, що станеться у разі війни.

Відповідь міністра виявилася однозначною: "Ми готові розвернутися". За словами Хреніна, існуюча система управління дозволяє координувати не лише збройні сили, а й державні органи та цивільний сектор.

Міністр також заявив, що білоруська система зв'язку здатна забезпечувати стійкість, надійність та скритність управління. За його оцінкою, нинішній рівень відповідної інфраструктури ще кілька років тому видавався недосяжним.

Таким чином, риторика Мінська одночасно містить запевнення про відсутність планів нападу та демонстрацію військової готовності. Лукашенко намагається представити Білорусь як державу, яка не прагне війни, але при цьому готова швидко перейти на військові рейки у разі виникнення загрози.

Подібне поєднання заяв залишає відкритим головне питання: наскільки далеко Мінськ готовий піти у разі масштабної ескалації у регіоні та яку роль білоруська армія може відіграти у потенційному конфлікті.

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