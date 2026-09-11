logo_ukra

BTC/USD

76971

ETH/USD

2456.43

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко раптово заявив, що його армія вже готова до війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко раптово заявив, що його армія вже готова до війни

Білоруський диктатор запевнив сусідів у відсутності планів нападу, проте водночас заявив про готовність захищати кожен міліметр країни

11 вересня 2026, 14:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує першим розпочинати військові дії проти сусідніх держав. За його словами, білоруська влада розуміє наслідки можливого конфлікту і не зацікавлена в подібному сценарії.

Лукашенко раптово заявив, що його армія вже готова до війни

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко пояснив позицію прагматичними міркуваннями. Він заявив, що Білорусь нібито не зможе перемогти у конфлікті з "монстрами", розташованими навколо країни, тому розпочинати війну немає сенсу.

При цьому, заяви про мирні наміри супроводжувалися жорстким попередженням. Диктатор наголосив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити територію країни, навіть якщо для цього доведеться йти на серйозні жертви.

Окрему увагу під час спілкування із військовими Лукашенко приділив готовності системи управління військами. Він прямо запитав міністра оборони Віктора Хреніна, що станеться у разі війни.

Відповідь міністра виявилася однозначною: "Ми готові розвернутися". За словами Хреніна, існуюча система управління дозволяє координувати не лише збройні сили, а й державні органи та цивільний сектор.

Міністр також заявив, що білоруська система зв'язку здатна забезпечувати стійкість, надійність та скритність управління. За його оцінкою, нинішній рівень відповідної інфраструктури ще кілька років тому видавався недосяжним.

Таким чином, риторика Мінська одночасно містить запевнення про відсутність планів нападу та демонстрацію військової готовності. Лукашенко намагається представити Білорусь як державу, яка не прагне війни, але при цьому готова швидко перейти на військові рейки у разі виникнення загрози.

Подібне поєднання заяв залишає відкритим головне питання: наскільки далеко Мінськ готовий піти у разі масштабної ескалації у регіоні та яку роль білоруська армія може відіграти у потенційному конфлікті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лукашенко знову вплутується у війну: що виявила ГУР на території Білорусі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/pul_1/22654
Теги:

Новини

Всі новини