Лукашенко все-таки готовится к войне: какой закон подписал диктатор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в повестки будут приходить через SMS-сообщение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Национального правового интернет-портала Беларуси.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"О необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы посредством SMS-сообщений", — говорится в документе.

При этом, в случае мобилизации явка по SMS будет обязательной.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством SMS-сообщений", — говорится в законе.

При этом, учитывая, что в Беларуси номер мобильной связи можно получить исключительно по паспорту, предоставлять номера военнообязанных должны будут по запросу военкомата операторы связи в недельный срок.

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