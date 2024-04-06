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Лукашенко все-таки готовится к войне: какой закон подписал диктатор

В Беларуси повестки будут вручать по SMS

сегодня, 13:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в повестки будут приходить через SMS-сообщение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Национального правового интернет-портала Беларуси.

Лукашенко все-таки готовится к войне: какой закон подписал диктатор

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"О необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы посредством SMS-сообщений", — говорится в документе.

При этом, в случае мобилизации явка по SMS будет обязательной.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством SMS-сообщений", — говорится в законе.

При этом, учитывая, что в Беларуси номер мобильной связи можно получить исключительно по паспорту, предоставлять номера военнообязанных должны будут по запросу военкомата операторы связи в недельный срок.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ стремится к миру, но готовится к войне из-за якобы угрозы от других стран. Спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано на это отметил, что военная угроза в Европе напрямую исходит от действующих руководителей-диктаторов России и Беларуси. При этом некоторые украинские военные не исключают, что Кремль решится напрямую задействовать белорусскую армию в войне с Украиной и Европой. О чем говорят заявления Лукашенко? Чего в обозримом будущем ожидать от Беларуси? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Беларуси увидели ударную группировки ВСУ у границы: к чему готовится режим Лукашенко.




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Источник: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12400363
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