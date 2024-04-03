Почему Лукашенко снова пугает войной: увеличится ли угроза из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ стремится к миру, но готовится к войне из-за якобы угрозы от других стран. Спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано на это отметил, что военная угроза в Европе напрямую исходит от действующих руководителей-диктаторов России и Беларуси. При этом некоторые украинские военные не исключают, что Кремль решится напрямую задействовать белорусскую армию в войне с Украиной и Европой. О чем говорят заявления Лукашенко? Чего в обозримом будущем ожидать от Беларуси? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко играет на внутреннее поле

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что в обозримом будущем (ближайшие полгода) никаких изменений со стороны Беларуси не будет.

"С одной стороны, Лукашенко играет на внутреннее поле. В белорусском обществе есть консенсус касательно нежелания участвовать в войне. И Лукашенко понимает, что сейчас это чуть ли не единственный тезис, который объединяет общество. Соответственно, стремясь гарантировать себе определенную стабильность в ближайшее время, он постоянно пугает войной", – поясняет эксперт.

Вторая логика подобных заявлений – попытка подыграть РФ, учитывая обострившуюся риторику Кремля, отмечает Игорь Тышкевич.

Для Лукашенко важно сохранять именно такую риторику

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Интересное заявление Лукашенко, которое, однако, не нашло особого отклика у украинцев. Мы, похоже, просто устали от новостей в стиле "возможна агрессия со стороны Беларуси". И не реагируем на такие выпады".

Но это заявление прозвучало. И вряд ли просто так, считает эксперт.

"Лукашенко говорит "мы готовимся к войне, но нападать ни на кого не собираемся". А потому что нападать нужно с кем-то. И с чем-то. Количественный состав вооруженных сил Беларуси не настолько мощный, чтоб те могли совершать некие серьезные операции. Впрочем, даже, если формирование в 20-30 тысяч человек вторгнется в Украину со стороны Беларуси, это станет для нас серьезным вызовом. Но для какого-то успеха противнику таких действий будет мало. Скорее речь пойдет о сдерживании наших войск, чем уже который год Лукашенко угождает Кремлю", – поясняет Валерий Клочок.

Он напоминает, что мы вынуждены держать определенную группировку войск и на украино-белорусской границе, и в районе Приднестровья, которое то и дело подогревает РФ.

"Следует отметить, что ВПК Беларуси наращивает объемы. Сняты лимиты на прием на работу на такого рода производства, выполняющие большой объем заявок для России (ремонт колесной техники, ее изготовление, изготовление радиоэлектроники). Так что публично Лукашенко будет поддерживать позицию "на нас могут напасть, потому мы вынуждены вооружаться и вооружать союзников". Для него важно сохранять именно такую риторику, в том числе на фоне грядущих выборов в 2025 году", – заключает эксперт.

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