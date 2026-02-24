Лукашенко все же ввязывается в войну против Украины: у Минска появилась еще одна роль

Россия активно использует Беларусь как удобную территорию – для давления, а также для размещения ракет. Но недавно у Минска появилась еще одна роль. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, как для Кремля стратегически важнее использовать Беларусь, Палиса акцентировал внимание на нескольких ключевых аспектах.

"России удобнее использовать территорию Беларуси как территорию – для давления, для размещения ракет. Но уже идет активное использование коридоров для прохождения "Шахедов" с использованием башен связи для управления полетами дронов," – заявил Палиса.

По его мнению, прямое вовлечение белорусской армии в войну против Украины – это большие риски для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и сомнительная боевая ценность, но как инструмент давления и шантажа – такая угроза используется.

