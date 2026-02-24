logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко все ж таки вв’язується у війну проти України: у Мінська з'явилась ще одна роль
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко все ж таки вв’язується у війну проти України: у Мінська з'явилась ще одна роль

В Офісі президента заявили, що РФ посилює роль Білорусі у війні проти України

24 лютого 2026, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія активно використовує Білорусь, як зручну територію – для тиску, а також для розміщення ракет. Але нещодавно у Мінська з'явилась ще одна роль. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Лукашенко все ж таки вв’язується у війну проти України: у Мінська з'явилась ще одна роль

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на питання про те, як для Кремля стратегічно важливіше використовувати Білорусь, Паліса акцентував увагу на кількох ключових аспектах.

"Росії зручніше використовувати територію Білорусі як територію – для тиску, для розміщення ракет. Але вже йде активне використання коридорів для проходження "Шахедів" з використанням веж зв’язку для управління польотами дронів," – заявив Паліса.

На його думку, пряме втягування білоруської армії у війну проти України – це великі ризики для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і сумнівна бойова цінність, але як інструмент тиску й шантажу – така загроза використовується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна запровадила пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це президент Володимир Зеленський сам повідомив у соцмережах. Що стоїть за цим рішенням? Чому санкції були запровадженні саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські хакери аналітичного центру Fenix понад шість місяців потай спостерігали за російськими операторами ударних безпілотників і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні. Про це повідомляє InformNapalm.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини