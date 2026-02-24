Лукашенко все ж таки вв’язується у війну проти України: у Мінська з'явилась ще одна роль

Рубрики
Росія активно використовує Білорусь, як зручну територію – для тиску, а також для розміщення ракет. Але нещодавно у Мінська з'явилась ще одна роль. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел
Відповідаючи на питання про те, як для Кремля стратегічно важливіше використовувати Білорусь, Паліса акцентував увагу на кількох ключових аспектах.
На його думку, пряме втягування білоруської армії у війну проти України – це великі ризики для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і сумнівна бойова цінність, але як інструмент тиску й шантажу – така загроза використовується.
