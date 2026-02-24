Лукашенко все ж таки вв’язується у війну проти України: у Мінська з'явилась ще одна роль

Росія активно використовує Білорусь, як зручну територію – для тиску, а також для розміщення ракет. Але нещодавно у Мінська з'явилась ще одна роль. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Відповідаючи на питання про те, як для Кремля стратегічно важливіше використовувати Білорусь, Паліса акцентував увагу на кількох ключових аспектах.

"Росії зручніше використовувати територію Білорусі як територію – для тиску, для розміщення ракет. Але вже йде активне використання коридорів для проходження "Шахедів" з використанням веж зв’язку для управління польотами дронів," – заявив Паліса.

На його думку, пряме втягування білоруської армії у війну проти України – це великі ризики для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і сумнівна бойова цінність, але як інструмент тиску й шантажу – така загроза використовується.

