Лукашенко забыл предупреждение Зеленского и включил ретрансляторы для российских БПЛА

Соседняя Беларусь продолжает активно подыгрывать Российскую Федерацию в ее воздушном терроре против Украины, предоставляя собственную инфраструктуру для улучшения эффективности вражеских атак. Последние мониторинговые данные украинских спецслужб свидетельствуют, что минский режим развернул технические средства для облегчения координации российских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости" раскрыл специфику этой технической поддержки оккупантов.

"Фактически с конца прошлой недели мы фиксируем включение ретрансляторов, усиливающих сигнал для российских дронов, врагов направляемых на наши западные области, — официально констатировал офицер, очерчивая точную локацию средств обеспечения радиосвязи противника. Оценивая масштабы привлечения сопредельного государства к войне, представитель ГНСУ отметил: — Эти ретрансляторы находятся на территории Беларуси".

Пограничники отмечают, что высокая интенсивность использования этих комплексов существенно расширяет радиус действия российских дронов-камикадзе и позволяет им дольше находиться в воздушном пространстве, маневрируя между позициями украинской противовоздушной обороны.

Благодаря усилению радиосигнала с белорусской стороны, Кремль получил возможность более надежно управлять маршрутами БПЛА во время нападений на самые отдаленные от линии фронта украинские регионы.

Украинские Силы обороны, включая пограничные отряды, держат ситуацию на северных рубежах под пристальным контролем. Технические подразделения РЭБ и силы ПВО уже адаптируют свои алгоритмы работы, чтобы эффективно противодействовать новой технической уловке враждебного тандема и минимизировать угрозы для гражданских объектов на западе страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в июне Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум в адрес белорусского диктатора Александра Лукашенко. Владимир Зеленский требует от него в течение недели убрать размещенное у украинско-белорусской границы оборудование, которое помогает россиянам корректировать дроновые удары по Украине.