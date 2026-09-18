Лукашенко забув попередження Зеленського та увімкнув ретранслятори для російських БПЛА

Сусідня Білорусь продовжує активно підігрувати Російській Федерації у її повітряному терорі проти України, надаючи власну інфраструктуру для покращення ефективності ворожих атак. Останні моніторингові дані українських спецслужб свідчать про те, що мінський режим розгорнув технічні засоби для полегшення координації російських безпілотних літальних апаратів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розкрив специфіку цієї технічної підтримки окупантів.

"Фактично з кінця минулого тижня ми фіксуємо включення ретрансляторів, які підсилювали сигнал для російських дронів, які ворог направляє на наші західні області, — офіційно констатував офіцер, окреслюючи точну локацію засобів забезпечення радіозв'язку супротивника. Оцінюючи масштаби залучення суміжної держави до війни, представник ДПСУ наголосив: — Ці ретранслятори розташовані на території Білорусі".

Прикордонники зауважують, що висока інтенсивність використання цих комплексів суттєво розширює радіус дії російських дронів-камікадзе та дозволяє їм довше перебувати у повітряному просторі, маневруючи між позиціями української протиповітряної оборони.

Завдяки посиленню радіосигналу з білоруського боку, Кремль отримав можливість надійніше керувати маршрутами БПЛА під час нападів на найвіддаленіші від лінії фронту українські регіони.

Українські Сили оборони, включаючи прикордонні загони, наразі тримають ситуацію на північних рубежах під пильним контролем. Технічні підрозділи РЕБ та сили ППО вже адаптують свої алгоритми роботи, аби ефективно протидіяти новій технічній хитрості ворожого тандему та мінімізувати загрози для цивільних об'єктів на заході країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у червні Президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум на адресу білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Володимир Зеленський вимагає від нього протягом тижня прибрати розміщене біля українсько-білоруського кордону обладнання, яке допомагає росіянам коригувати дронові удари по Україні.