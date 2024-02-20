Лукашенко заявил, что его собираются свергнуть: обвинил Запад в госперевороте в Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция совместно с Западом планирует три сценария государственного переворота, чтобы отстранить его от руководства страной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке к госперевороту в Беларуси.

"Сегодня наши "беглецы" и их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период", — заявил Лукашенко, однако не предоставил доказательств своим словам.

Первый сценарий Лукашенко назвал "самым желанным" для оппозиции. По его словам, это будет "организация государственного переворота или насильственный захват власти" во время электоральных кампаний подобно тому, как это было в 2020 году.

Второй сценарий устранения Лукашенка, президент Белоруссии назвал основным. Лукашенко утверждает, что избирательная кампания этого года будет опытом для предстоящих выборов 2025 года на которых будет, по словам белорусского диктатора, совершен государственный переворот.

Последним вариантом Лукашенко назвал "игру в долгую", в которой Запад будет привлекать инструменты мягкой силы при невозможности реализовать первые два сценария.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко рассказал о несчастном случае, который с ним произошел. По словам белорусского диктатора, на него упало бревно весом 80 килограммов. Таким образом, президент Беларуси объяснил, почему он хромает одной ногой.

Также "Комментарии" писали, что Беларусь объявила режим контртеррористической операции вблизи украинской границы. В Украине отреагировали на активность со стороны Белоруссии.



