Лукашенко заявил, что готовит Беларусь к войне

Диктатор Александр Лукашенко сделал заявление, что белорусы не хотят воевать, однако готовятся к войне. По его словам, Беларусь роет окопы у границы и таким образом хочет построить мирное будущее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродно, где сделал несколько заявлений перед своими сторонниками и журналистами. Диктатор заявил, что в Беларуси хотят мирное будущее, поэтому роют окопы.

"Мы же сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить свое мирное будущее", — сказал Лукашенко.

Лукашенко продолжил речь с критикой Запада, указав, что Беларусь стремится к миру, но готовится к войне из-за якобы угрозы от других стран.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано. Если оттуда (из недружественных стран) кто-то нас критикует, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", – добавил Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко обратился к Украине с призывом начать мирные переговоры с Россией по окончанию войны.

Также "Комментарии" писали, что в Беларуси объявили режим контртеррористической операции вблизи украинской границы. На такие заявления отреагировали в Украине.



