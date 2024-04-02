Лукашенко заявил, что готовит Беларусь к войне

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Slava Kot
Диктатор Александр Лукашенко сделал заявление, что белорусы не хотят воевать, однако готовятся к войне. По его словам, Беларусь роет окопы у границы и таким образом хочет построить мирное будущее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродно, где сделал несколько заявлений перед своими сторонниками и журналистами. Диктатор заявил, что в Беларуси хотят мирное будущее, поэтому роют окопы.
Лукашенко продолжил речь с критикой Запада, указав, что Беларусь стремится к миру, но готовится к войне из-за якобы угрозы от других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко обратился к Украине с призывом начать мирные переговоры с Россией по окончанию войны.
Также "Комментарии" писали, что в Беларуси объявили режим контртеррористической операции вблизи украинской границы. На такие заявления отреагировали в Украине.
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