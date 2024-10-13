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Лукашенко заявил, что на Западе испугались ядерных угроз Путина: что на это указывает

Лукашенко считает, что отсутствие ударов вглубь РФ четко указывает на то, что на Западе взяли к сведению изменение ядерной доктрины РФ

сегодня, 15:12
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Ткачик Олеся

На Западе вынуждены были прислушаться к изменениям в ядерной доктрине Российской Федерации, заявил так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что Украина до сих пор не получила разрешение на удары западным оружием по территории России.

Лукашенко заявил, что на Западе испугались ядерных угроз Путина: что на это указывает

Ядерная доктрина РФ

"Горячие головы, если бы они не услышали, то, как минимум, уже бомбили бы нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл", — заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Впрочем, Лукашенко добавил, что якобы "горячие головы" Запада услышали небезопасные для себя сигналы еще до обновления доктрины.

"Обновить давно надо было бы эту доктрину. Еще лет пять назад подступались к этому вопросу", — сказал Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России решили изменить ядерную доктрину. Кремлевский диктатор Владимир Путин лично пригрозил западным государствам ядерным ударам, если Украина будет бить по территории РФ британскими или американскими ракетами. По мнению экспертов, такое заявление было сделано именно для того, чтобы напугать Байдена, и он отказался давать Украине разрешение бить по России. Кроме того, разведка США заявила , что если США и их союзники позволят Украине совершать дальнобойные удары по территории РФ, Кремль может прибегнуть к более жестким ответным действиям. При этом в Совфеде подчеркнули, что якобы именно Запад спровоцировал РФ на изменение ядерной доктрины.

Также "Комментарии" рассказывали, что Индия жестко предостерегла РФ от использования ядерного оружия.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/986511
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