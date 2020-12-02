Лукашенко заявил, что НАТО планирует захватить западную Беларусь

Западные страны планируют создать некий санитарный пояс между Евросоюзом и Россией. Такую мысль высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ).

Лукашенко обеспокоен наращиванием сил НАТО в Польше

Для реализации подобных планов используется военные силы Североатлантического блока, что вызывает обеспокоенность у главы государства. Лукашенко пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры.

"Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", — уточнил глава государства.

Он также намекнул, что речь может идти уже о силовом захвате беларусских земель.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме… Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", – сказал Лукашенко.

Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь включит представителей руководства Европейского Союза в свои расширенные санкционные списки. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире канала "Беларусь-1". Он добавил, что Беларусь вынуждена адекватно отвечать, если ее задевают, в том числе введением санкций. Пока не сообщается, какие именно чиновники Европейского Союза окажутся в списке.

Напомним, что ранее Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

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