Лукашенко заявил, что соседние страны "мечтают" о белорусской диктатуре

Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление о демократии Запада. Он заявил, что якобы литовцы и поляки "хотят" иметь такую же диктатуру, какую он создал в своей стране.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Об этом он сказал во время разговора со СМИ Беларуси, сообщает провластное СМИ "Пул первого".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят: "Мы тоже хотим этого". А желания народов Литвы и Польши не сходятся с желаниями и действиями власти, но люди разберутся. Поляки же не дураки, они такие люди, как мы. И литовцы тоже далеко не дураки. Они разберутся, у них в ближайшее время также будут выборы. Вот посмотрим, как демократически они их проведут. Если власть не позволит народам проголосовать, то люди их свергнут", — заявил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко готов собрать полмиллионную армию и поддержать РФ, но есть условие. Отчаянное громкое заявление Александр Лукашенко сделал во время пресс-конференции для иностранных и белорусских медиа. Отвечая на вопросы медийщиков по поводу потенциального участия в агрессии против Украины на стороне Кремля, Лукашенко заявил, что считает это защитой интересов РФ. А еще самопровозглашенный президент РБ подчеркнул, что Беларусь и Россия союзники и имеют общую группировку войск. Поэтому его страна "обеспечивает безопасность на западном направлении". Не забыл и обвинить мероприятие в попытках втянуть Беларусь в войну. Кроме этого, "отец" публично пригласил в Минск президента США Джо Байдена, куда также может прибыть Владимир Путин. По мнению самопровозглашенного белорусского лидера, такие переговоры могли бы "остановить войну" против Украины.