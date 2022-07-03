Лукашенко заявил, что участие белорусов в войне РФ против Украины им уже определено

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России уже давно ни для кого не секрет и в этом союзе ключевым есть единая армия. Сам же Лукашенко уверяет, что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", слова белорусского диктатора цитирует белорусское государственное издание БелТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко с гордостью заявил, что его страна сегодня единственная на постсоветском пространстве, которая публично поддержала Россию в войне против Украины и поэтому ему непонятны упрёки в сторону Белоруссии о том, что Россия готовила своё нападение на Украину и как Минск об этом мог не знать.

По словам Лукашенко, Беларуси хорошо было известно о планах России, потому что белорусский и российский народ – это одно мощное независимое союзное государство, где в союзе два народа.

Александр Лукашенко отметил, что союз этот подразумевает единую группировку вооруженных сил, фактически создание единой армии. Это прекрасно знали на Западе и поэтому упрёки в сторону Белоруссии есть недопустимыми.

Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ был вместе с "братской Россией" и участие белорусской армии в так называемой "спецоперации" РФ им лично определенно уже давно. Также белорусский диктатор отметил, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину он чётко заявил, что белорусы никому не позволит "стрелять в спину русскому человеку". Именно поэтому белорусы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе для того, чтобы не позволить войскам НАТО стрелять по российским солдатам.

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