Лукашенко заявил о близком завершении войны в Украине: детали

Александр Лукашенко выступил с противоречивым прогнозом относительно войны России против Украины: по его мнению, конфликт может закончиться в ближайшие месяцы, однако без его остановки мир рискует приблизиться к Третьей мировой войне. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова распространили белорусские и российские СМИ.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко утверждал, что у участников войны якобы заканчиваются силы и ресурсы, а усталость от боевых действий начинает ощущаться даже в Европе. По его версии, именно это должно подтолкнуть стороны к прекращению конфликта. При этом никаких конкретных оснований для прогноза о завершении войны в ближайшие месяцы он не привел.

Отдельную часть выступления белорусский руководитель посвятил президенту США Дональду Трампу. Лукашенко похвалил его попытки остановить эскалацию и заявил, что американскому лидеру следовало бы присудить Нобелевскую премию мира. По мнению Лукашенко, политика Трампа вызывает споры, но одновременно якобы удерживает мир от глобальной войны.

Коснулся он и возможного вовлечения Беларуси в российскую агрессию против Украины. Лукашенко заверил, что Минск делает все, чтобы избежать прямого участия в боевых действиях. Вместе с тем он признал, что война уже затрагивает белорусскую территорию. По его словам, Владимир Путин также не заинтересован в том, чтобы Беларусь оказалась втянута в конфликт.

Говоря о Европе, Лукашенко обвинил западные страны в недооценке масштабов возможного военного столкновения и раскритиковал подход Евросоюза, основанный, по его выражению, на позиции силы.

Таким образом, выступление в Минске сочетало прогноз скорого окончания войны с предупреждением о глобальной катастрофе. Однако конкретного сценария завершения конфликта Лукашенко не представил.

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