Лукашенко заявив про близьке завершення війни в Україні: деталі

Олександр Лукашенко виступив із суперечливим прогнозом щодо війни Росії проти України: на його думку, конфлікт може закінчитися найближчими місяцями, однак без його зупинки світ ризикує наблизитися до Третьої світової війни. Про це він заявив на IV Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Його слова поширили білоруські та російські ЗМІ.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко стверджував, що в учасників війни нібито закінчуються сили та ресурси, а втома від бойових дій починає відчуватися навіть у Європі. За його версією, саме це має підштовхнути сторони до припинення конфлікту. При цьому жодних конкретних підстав для прогнозу про завершення війни найближчими місяцями він не навів.

Окрему частину виступу білоруський керівник присвятив президентові США Дональду Трампу. Лукашенко похвалив його спроби зупинити ескалацію і заявив, що американському лідеру слід було б присудити Нобелівську премію миру. На думку Лукашенка, політика Трампа викликає суперечки, але водночас нібито утримує світ від глобальної війни.

Торкнувся він і можливого залучення Білорусі до російської агресії проти України. Лукашенко запевнив, що Мінськ робить все, щоб уникнути прямої участі у бойових діях. Водночас він визнав, що війна вже зачіпає білоруську територію. За його словами, Володимир Путін також не зацікавлений у тому, щоб Білорусь виявилася втягнутою у конфлікт.

Говорячи про Європу, Лукашенко звинуватив західні країни в недооцінці масштабів можливого військового зіткнення і розкритикував підхід Євросоюзу, який, за його словами, заснований на позиції сили.

Таким чином, виступ у Мінську поєднував прогноз швидкого закінчення війни із попередженням про глобальну катастрофу. Однак, конкретного сценарію завершення конфлікту Лукашенко не представив.

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