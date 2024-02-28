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Лукашенко заявил о намерении баллотироваться и начал готовиться

Павел Латушко предполагает, что выборы могут состояться 23 февраля 2025 года, так называемый день защитника отечества.

28 февраля 2024, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Беларуси существует огромный масштаб репрессии, поэтому можно высказать предсказание, что они будут расти и во время выборов Александра Лукашенко

Лукашенко заявил о намерении баллотироваться и начал готовиться

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко во время эфира на телеканале "Эспрессо".

Эксперт придерживается мнения, что Лукашенко объявил фальстарт. Будущая избирательная президентская кампания еще не началась, однако президент заявил, что будет баллотироваться.

Глава Народного антикризисного управления рассказал, для чего не признанный президент Беларуси это делает.

"Он направил определенный месседж другим, чтобы они даже не предпринимали никаких попыток это делать, ни одного транзита. О чем шли дискуссии? больше всего власть, не Коля Лукашенко, а именно власть. Он больше жизни любит власть которой владеет", — объясняет эксперт.

Как утверждает Латушко, своим сообщением о баллотировании Лукашенко сообщает об усилении репрессий.

"Он дал обществу понять, что будут фактически увеличиваться репрессии. Репрессии приобрели в последнее время огромный характер, огромный масштаб поэтому можно предположить, что они будут расти и в день выборов Лукашенко", — говорит эксперт.

Аналитик отметил, что Лукашенко хочет это "сделать зимой, когда будет демотивация общества, летом это будет сделать сложнее".

"Это как Белорусская Советская Республика во времена Советского Союза: голосуют так, как нужно России в военно-политической сфере. Он полностью подчиняется Путину и реализует те задачи, которые определяет для него Путин. Фактически он играет на балансе, он хочет сохранить личную власть, но она базируется на экономическом ресурсе Российской Федерации", — подытожил Латушко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны в Украине



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Источник: https://espreso.tv/svit-lukashenko-naybilsh-za-vse-lyubit-vladu-y-zayavoyu-pro-balotuvannya-povidomiv-pro-zbilshennya-represiy-biloruskiy-opozitsioner-latushko
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