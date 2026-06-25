Лукашенко заявил о тайных переговорах с делегацией Зеленского и угрожал Украине

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко снова прибег к привычной тактике угроз и манипуляций в отношении Украины, одновременно объявив о недавних непубличных контактах с представителями официального Киева. Минск пытается оправдать свое участие в агрессии, перекладывая ответственность за возможную эскалацию на украинскую сторону.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Риторика диктатора обострилась после того, как Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил белорусский режим в отключении специальных ретрансляторов, используемых захватчиками для точного наведения ракетных и дроновых ударов по украинским городам.

В ответ Лукашенко рассказал, что выразил украинским переговорщикам свое недовольство критикой Киева и намекнул на готовность привлечь собственную армию.

"Лукашенко якобы передал представителям Владимира Зеленского жалобу на недопустимость заявлений Президента Украины, — сообщают медиа, анализируя очередное выступление минского руководителя, попытавшегося запугать соседнее государство расширением масштабов боевых действий. — И пригрозил, что качество войны "мгновенно изменится", если в нее "втянут Беларусь"".

Несмотря на откровенно угрожающий тон, белорусский лидер попытался создать видимость того, что у обычных граждан обеих стран нет взаимной вражды. По его версии, на границе со стороны Украины якобы находятся исключительно гражданские лица, мобилизованные против своей воли.

"Со стороны Украины против Беларуси стоят „механизаторы, доярки и рабочие“, которые не хотят воевать с белорусами, — утверждает диктатор, уверяя, что его собственное окружение тоже стремится к миру, но тут же отрицает сам себе, подтверждая непреклонный союз с Москвой. — Белорусы тоже не хотят воевать... У Беларуси миролюбивая позиция, но в любой ситуации страна будет с Россией рядом".

Оценивая глобальный контекст противостояния, Александр Лукашенко повторил классические тезисы кремлевской пропаганды, согласно которым Украина якобы лишена субъектности в этом конфликте. В конце выступления он призвал украинское руководство прекратить медийные обвинения и перейти к капитуляционным условиям диалога.

"Украина является разменной картой в большой игре РФ с Западом, — резюмировал самопровозглашенный президент, призвав Владимира Зеленского изменить тональность международных заявлений. — Не нужно пылить, кричать, а договариваться по-человечески".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Беларуси начали срочно убирать мобильные вышки после ультиматума Зеленского.