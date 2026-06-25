Лукашенко заявил о тайных переговорах с делегацией Зеленского и угрожал Украине

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко снова прибег к привычной тактике угроз и манипуляций в отношении Украины, одновременно объявив о недавних непубличных контактах с представителями официального Киева. Минск пытается оправдать свое участие в агрессии, перекладывая ответственность за возможную эскалацию на украинскую сторону.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Риторика диктатора обострилась после того, как Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил белорусский режим в отключении специальных ретрансляторов, используемых захватчиками для точного наведения ракетных и дроновых ударов по украинским городам.
В ответ Лукашенко рассказал, что выразил украинским переговорщикам свое недовольство критикой Киева и намекнул на готовность привлечь собственную армию.
Несмотря на откровенно угрожающий тон, белорусский лидер попытался создать видимость того, что у обычных граждан обеих стран нет взаимной вражды. По его версии, на границе со стороны Украины якобы находятся исключительно гражданские лица, мобилизованные против своей воли.
Оценивая глобальный контекст противостояния, Александр Лукашенко повторил классические тезисы кремлевской пропаганды, согласно которым Украина якобы лишена субъектности в этом конфликте. В конце выступления он призвал украинское руководство прекратить медийные обвинения и перейти к капитуляционным условиям диалога.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Беларуси начали срочно убирать мобильные вышки после ультиматума Зеленского.