Лукашенко заявив про таємні переговори з делегацією Зеленського та погрожував Україні

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Недилько Ксения
Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко знову вдався до звичної тактики погроз та маніпуляцій щодо України, водночас оголосивши про нещодавні непублічні контакти з представниками офіційного Києва. Мінськ намагається виправдати свою участь в агресії, перекладаючи відповідальність за можливу ескалацію на українську сторону.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Риторика диктатора загострилася після того, як Президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив білоруський режим у вимкненні спеціальних ретрансляторів, які загарбники використовують для точного наведення ракетних та дронових ударів по українських містах.
У відповідь Лукашенко розповів, що висловив українським переговорникам своє невдоволення критикою з боку Києва та натякнув на готовність залучити власну армію.
Попри відверто погрозливий тон, білоруський лідер спробував створити видимість того, що звичайні громадяни обох країн не мають взаємної ворожнечі. За його версією, на кордоні з боку України нібито перебувають виключно цивільні особи, мобілізовані проти своєї волі.
Оцінюючи глобальний контекст протистояння, Олександр Лукашенко повторив класичні тези кремлівської пропаганди, згідно з якими Україна нібито позбавлена суб'єктності у цьому конфлікті. Наприкінці свого виступу він закликав українське керівництво припинити медійні звинувачення та перейти до капітуляційних умов діалогу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Білорусі почали терміново прибирати мобільні вежі після ультиматуму Зеленського.