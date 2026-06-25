Лукашенко заявив про таємні переговори з делегацією Зеленського та погрожував Україні

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко знову вдався до звичної тактики погроз та маніпуляцій щодо України, водночас оголосивши про нещодавні непублічні контакти з представниками офіційного Києва. Мінськ намагається виправдати свою участь в агресії, перекладаючи відповідальність за можливу ескалацію на українську сторону.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Риторика диктатора загострилася після того, як Президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив білоруський режим у вимкненні спеціальних ретрансляторів, які загарбники використовують для точного наведення ракетних та дронових ударів по українських містах.

У відповідь Лукашенко розповів, що висловив українським переговорникам своє невдоволення критикою з боку Києва та натякнув на готовність залучити власну армію.

"Лукашенко нібито передав представникам Володимира Зеленського скаргу на неприпустимість заяв Президента України, — повідомляють медіа, аналізуючи черговий виступ мінського керівника, який спробував залякати сусідню державу розширенням масштабів бойових дій. — І пригрозив, що якість війни „миттєво зміниться“, якщо в неї „втягнуть Білорусь“".

Попри відверто погрозливий тон, білоруський лідер спробував створити видимість того, що звичайні громадяни обох країн не мають взаємної ворожнечі. За його версією, на кордоні з боку України нібито перебувають виключно цивільні особи, мобілізовані проти своєї волі.

"З боку України проти Білорусі стоять „механізатори, доярки та робітники“, які не хочуть воювати з білорусами, — стверджує диктатор, запевняючи, що його власне оточення також прагне миру, але тут же заперечує сам собі, підтверджуючи непохитний союз із Москвою. — Білоруси також не хочуть воювати... У Білорусі миролюбна позиція, але в будь-якій ситуації країна буде з Росією поруч".

Оцінюючи глобальний контекст протистояння, Олександр Лукашенко повторив класичні тези кремлівської пропаганди, згідно з якими Україна нібито позбавлена суб'єктності у цьому конфлікті. Наприкінці свого виступу він закликав українське керівництво припинити медійні звинувачення та перейти до капітуляційних умов діалогу.

"Україна є „розмінною картою у великій грі“ РФ із Заходом, — резюмував самопроголошений президент, закликавши Володимира Зеленського змінити тональність міжнародних заяв. — Не потрібно порошити, кричати, а домовлятися по-людськи".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Білорусі почали терміново прибирати мобільні вежі після ультиматуму Зеленського.