Лукашенко зовет Байдена в Минск на встречу с Путиным, чтобы закончить войну в Украине

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко уже традиционно продолжает выдавать громкие заявление, за которыми, как обычно, ничего не стоит. Так Лукашенко публично пригласил в Минск президента США Джо Байдена, куда также может прибыть Владимир Путин. По мнению самопровозглашенного белорусского лидера, такие переговоры могли бы "остановить войну" против Украины. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на Белта.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко почему-то решил прокомментировать предстоящий визит Джо Байдена в Польшу. Он заявил, что ему непонятно, почему президент США летит в соседнюю страну, но он не переживает по этому поводу.

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"Если у него (Ред. – Байдена) есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг", примем его", – заявил Александр Лукашенко.

По его словам, все проблемы могут решить три президента – США, России и Беларуси. При этом самопровозглашенный президент сам заявил, что Байден не приедет и "останется в Польше".

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Также издание "Комментарии" сообщало — Лукашенко признался, что Беларусь готовится к войне.



