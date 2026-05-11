Беларусь «Любые агрессивные действия станут ошибкой»: в СНБО прокомментировали угрозы с севера
«Любые агрессивные действия станут ошибкой»: в СНБО прокомментировали угрозы с севера

Имитация и информационные волны: Андрей Коваленко раскрыл реальную цель действий режима Лукашенко

11 мая 2026, 15:31
Автор:
Недилько Ксения

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев не поддаваться панике из-за очередных манипуляций в информационном пространстве. По его словам, пока нет никаких оснований полагать, что Беларусь готовит военное вторжение.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко не делал заявлений о наступлении, а белорусская армия пока не располагает необходимым ресурсом для подобных действий.

"Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также у белоруса нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию", — подчеркнул Коваленко.

По мнению руководителя ЦПД, нынешняя активность белорусской стороны — лишь попытка создать видимость угрозы через информационные вбросы.

"Все, что делает Беларусь сейчас – имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны", — отметил он.

Коваленко также предупредил, что любая попытка прямой агрессии обернется катастрофой для самого Минска. Он заверил, что ситуация находится под полным контролем украинской стороны, а Силы обороны готовы к любым сценариям.

"По факту, какие-либо агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси", — резюмировал глава Центра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что международный интерес к параду 9 мая в Москве заметно снизился. В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что желающих приезжать на торжества в российскую столицу стало гораздо меньше.



