«Любые агрессивные действия станут ошибкой»: в СНБО прокомментировали угрозы с севера

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев не поддаваться панике из-за очередных манипуляций в информационном пространстве. По его словам, пока нет никаких оснований полагать, что Беларусь готовит военное вторжение.

Чиновник подчеркнул, что самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко не делал заявлений о наступлении, а белорусская армия пока не располагает необходимым ресурсом для подобных действий.

"Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также у белоруса нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию", — подчеркнул Коваленко.

По мнению руководителя ЦПД, нынешняя активность белорусской стороны — лишь попытка создать видимость угрозы через информационные вбросы.

"Все, что делает Беларусь сейчас – имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны", — отметил он.

Коваленко также предупредил, что любая попытка прямой агрессии обернется катастрофой для самого Минска. Он заверил, что ситуация находится под полным контролем украинской стороны, а Силы обороны готовы к любым сценариям.

"По факту, какие-либо агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси", — резюмировал глава Центра.

